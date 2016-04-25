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    Известному казахстанскому поэту Олжасу Сулейменову присвоено почетное звание в Азербайджане

    Олжас Сулейменов посетил НАНА

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Известный казахстанский поэт, писатель Олжас Сулейменов посетил Национальную академию наук Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на посольство Казахстана в Азербайджане, О.Сулейменов провел встречу с вице-президентом НАНА Исой Габиббейли, а также ознакомился с деятельностью Академии наук.

    Затем состоялась церемония присвоения поэту звания почетного доктора Института литературы имени Низами НАНА.

    На церемонии приняли участие также посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев, депутат Милли Меджлиса Низами Джафаров, ректор КазНУ имени Аль-Фараби Галимкаир Мутанов, ректор БГУ Абель Магеррамов, а также видные ученые и деятели литературы Азербайджана.

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