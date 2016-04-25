Известному казахстанскому поэту Олжасу Сулейменову присвоено почетное звание в Азербайджане

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Известный казахстанский поэт, писатель Олжас Сулейменов посетил Национальную академию наук Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Казахстана в Азербайджане, О.Сулейменов провел встречу с вице-президентом НАНА Исой Габиббейли, а также ознакомился с деятельностью Академии наук.

Затем состоялась церемония присвоения поэту звания почетного доктора Института литературы имени Низами НАНА.

На церемонии приняли участие также посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев, депутат Милли Меджлиса Низами Джафаров, ректор КазНУ имени Аль-Фараби Галимкаир Мутанов, ректор БГУ Абель Магеррамов, а также видные ученые и деятели литературы Азербайджана.