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    Баку посетит известный казахстанский поэт Олжас Сулейменов

    Писателю будет присвоено звание почетного доктора Института литературы имени Низами

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Баку посетит известный казахстанский поэт, писатель Олжас Сулейменов.

    Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, 25 апреля О.Сулейменов проведет встречу в Национальной академии наук Азербайджана, где ему будет присвоено звание почетного доктора Института литературы имени Низами.

    На мероприятии примут участие вице-президент НАНА Иса Габиббейли, посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев, а также ученые и литературоведы из Азербайджана и Казахстана.

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