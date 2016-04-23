Баку посетит известный казахстанский поэт Олжас Сулейменов

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Баку посетит известный казахстанский поэт, писатель Олжас Сулейменов.

Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, 25 апреля О.Сулейменов проведет встречу в Национальной академии наук Азербайджана, где ему будет присвоено звание почетного доктора Института литературы имени Низами.

На мероприятии примут участие вице-президент НАНА Иса Габиббейли, посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев, а также ученые и литературоведы из Азербайджана и Казахстана.