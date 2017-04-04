Издана книга "Возвращение эмигрантов"

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Издана новая книга исследователя истории эмиграции Азербайджана Дильгама Ахмеда.

Как сообщает Report, в книгу под названием "Возвращение эмигрантов" ("Mühacirlərin dönüşü") вошли новые документы, письма, фотографии, связанные с историй эмиграции Азербайджана, интересные фрагменты из жизни эмигрантов.

Материалы, касающиеся таких личностей, как Мамедамин Расулзаде, Мирзабала Мухаммедзаде, Аббасгулу Казымзаде, Абдулвахаб Юрдсевер, Мамедали Расулзаде, Алмас Илдырым, Мустафа Векилоглу, Азиз Алпоуд, Самед Агаоглу, были приобретены в результате новых исследований автора и впервые представлены читателям.

Научным редактором книги является профессор Адалят Таирзаде, редактором издания - Керим Керимли.

Д.Ахмед отметил, что в книгу вошла редкая фотография делегации Азербайджана, отправленной в Стамбул в 1918 году под руководством Мамедамина Расулзаде: "Эту фотографию мы купили в Стамбуле у одного букиниста за 600 долларов. Как вам известно, в прошлом году мы объявили кампанию для приобретения архива эмиграции. С материальной и моральной помощью наших граждан мы купили часть этих архивов и подготовили эту книгу. В книге имеются десятки писем, фотографий, которые читатели увидят впервые. Мы начала новую кампанию для второго тома книги. Если кампания получит поддержку, к 100-летию Республики будет издана новая книга".

Данную книгу, которая является уникальным источником для исследователей жизни и творчества видных деятелей Азербайджанской Республики того времени, можно приобрети в букинистических магазинах Баку.

Отметим, что книга была отпечатана в издательском доме "Teas Press".