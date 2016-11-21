Издана книга об Ахмеде Агаоглу

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Переводческим Центром издана книга "Атамын достлары" ("Друзья моего отца").

Как сообщает Report, переводческим Центром при Кабинете министров Азербайджанской Республики издана книга видного государственного деятеля Турции, писателя Самеда Агаоглу "Атамын достлары".

В книге Самед Агаоглу делится воспоминаниями о своем отце - Ахмеде Агаоглу (1869-1939) и о других сподвижниках освободительного движения в Турецкой Республике. Книга будет интересна историкам, занимающимся исследованиями азербайджано-турецких отношений, политологам и широкой читательской аудитории. Составителем и переводчиком книги на азербайджанский язык является доктор филологических наук, профессор Вилаят Гулиев, редактор издания – Гюльдесте Насиб.