Издана книга "Современные сказки"

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Вышла в свет написанная для маленьких читателей книга члена Союза писателей Азербайджана Вугара Агвердиева "Современные сказки".

Как сообщает Report, книга издана издательством Nafta-Press под редакторством видного ученого-литературоведа, вице-президента НАНА, академика Исы Габиббейли.

Сюда включены написанные в последние годы произведения, а также сказки, удостоенные высоких наград на проведенных в Азербайджане престижных конкурсах, связанных с развитием детской литературы.

Отметим, что В.Агвердиев является заместителем начальника Управления науки и образования аппарата Президиума Национальной академии наук Азербайджана. Он неоднократно занимал высокие места в проводимых в стране журналистских конкурсах на лучшую статью и конкурсе "Современная детская сказка".