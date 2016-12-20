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    Издана книга, посвященная жизни и творчеству поэта Ильяса Тапдыга

    Здесь отмечается о его успехах в поэзии

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Издана посвященная жизни и творчеству поэта Ильяса Тапдыга книга "Şeirin, sözün bağbanı".

    Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

    Отмечается, что в книге была проанализирована более 60-летняя литературная деятельность поэта. В издании отмечается о его успехах в поэзии.

    С 60-х гг прошлого столетия Ильяс Тапдыг был ярым пропагандистом ашугского мастерства. Он является автором сценария первого телефильма об ашугском мастерстве "Ашуг Алы" и фильмов о других ашугах.

    Автор книги – директор Гедабекской школы ашугов Этибар Надироглу, редактор – удостоенный президентской премии Муса Алекперли. 

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