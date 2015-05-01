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    Издана книга, посвященная видному ученому Айдыну Мамедову

    Издание подготовлено Переводческим центром

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Издана новая книга, посвященная памяти видного ученого, общественно-политического деятеля и критика Айдына Мамедова.

    Как сообщает Report, книга "Sözün Aydını" является очередным изданием из серии "Книги переводческого центра".

    В книге, изданной Переводческим центром при Кабинете министров, собраны научные статьи общественно-политического деятеля Айдына Мамедова, эссе, данные им интервью, выступления и посвященные ученому статьи известных людей искусства.

    Оформителем издания является Нариман Абдульрахманлы, редакторами - Захид Сарыторпаг и Тамилла Рустамова.

    Автор предисловия - Афаг Масуд.

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