Издана книга, посвященная видному ученому Айдыну Мамедову

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Издана новая книга, посвященная памяти видного ученого, общественно-политического деятеля и критика Айдына Мамедова.
Как сообщает Report, книга "Sözün Aydını" является очередным изданием из серии "Книги переводческого центра".
В книге, изданной Переводческим центром при Кабинете министров, собраны научные статьи общественно-политического деятеля Айдына Мамедова, эссе, данные им интервью, выступления и посвященные ученому статьи известных людей искусства.
Оформителем издания является Нариман Абдульрахманлы, редакторами - Захид Сарыторпаг и Тамилла Рустамова.
Автор предисловия - Афаг Масуд.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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