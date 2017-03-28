Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ При поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана издана книга "Гусейн Джавид. Пьесы".

Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма Азербайджана.

В книге собраны пьесы выдающегося поэта, драматурга Гусейна Джавида "Мать", "Шейх Санан", "Иблис", "Сиявуш" и "Хайям".

Пьесы взяты из изданного в 2005 году 5-томника Г.Джавида под названием "Произведения". В новом издании письменный язык и стиль драматурга оставлены без изменений.

Составитель и автор предисловия книги, изданной в издательстве "Техсил" ("Təhsil "), - народный писатель Эльчин.

Книгу передадут в публичные библиотеки, находящиеся в подчинении министерства культуры и туризма.