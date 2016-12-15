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    Рамизу Ровшану исполняется 70 лет

    Сегодня день рождения известного поэта

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения известного поэта, писателя, киносценариста, переводчика, члена Союза писателей Азербайджана Рамиза Ровшана.

    Как сообщает Report, поэту исполняется 70 лет.

    Рамиз Ровшан родился 15 декабря 1946 года в селе Амирджан Баку. 

    Он родом из села Теймур Мусканлы Губадлинского района. Окончил филологический факультет Азербайджанского государственного университета и Высшие курсы сценаристов в Москве. Работал на киностудии "Азербайджанфильм" им. Дж.Джаббарлы, а также редактором студии сатирического киножурнала "Мозалан". С 1992 года является главным редактором Переводческого центра Азербайджана. Является автором нескольких сборников стихов. 

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