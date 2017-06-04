 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Испанский писатель Хуан Гойтисоло скончался в Марокко

    Точная причина смерти уточняются
    © Sosial şəbəkə

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Испанский писатель и журналист Хуан Гойтисоло скончался в возрасте 86 лет в марроканском городе Марракеш.

    Как передает Report, об этом сообщает ЭФЭ.

    Здоровье писателя в последние месяцы было очень слабым, он был несколько раз госпитализирован. Точная причина смерти уточняются.

    Гойтисоло запомнился читателям по книгам "Ловкость рук", "Печаль в раю", "Особые приметы". В 2014 году он стал обладателем литературной премии Мигеля де Сервантеса.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi