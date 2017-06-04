Испанский писатель Хуан Гойтисоло скончался в Марокко

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Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Испанский писатель и журналист Хуан Гойтисоло скончался в возрасте 86 лет в марроканском городе Марракеш.

Как передает Report, об этом сообщает ЭФЭ.

Здоровье писателя в последние месяцы было очень слабым, он был несколько раз госпитализирован. Точная причина смерти уточняются.

Гойтисоло запомнился читателям по книгам "Ловкость рук", "Печаль в раю", "Особые приметы". В 2014 году он стал обладателем литературной премии Мигеля де Сервантеса.