Ирландский писатель Уильям Тревор скончался в возрасте 88 лет

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Ирландский писатель и драматург Уильям Тревор скончался в возрасте 88 лет.

Как передает Report, об этом сообщила корпорация "Би-би-си" со ссылкой на издательский дом, публиковавший его романы.

"Мы с прискорбием сообщаем о смерти Уильяма Тревора, одного из величайших писателей Ирландии", - цитирует телеканал сообщение Penguin Random House Ireland.

Тревор родился 24 мая 1928 года в Митчелстауне (Ирландия). Первый роман писателя "Стандарт поведения" (A Standard of Behaviour) был опубликован в 1965 году. За свою жизнь Тревор опубликовал около 30 романов и коротких рассказов, сюжеты некоторых из них легли в основу пьес и фильмов.