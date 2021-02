Американский бизнесмен Илон Маск приступил к написанию книги о своих компаниях Tesla и SpaceX.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Пора рассказать историю Tesla и SpaceX. Земли и Марса», — написал предприниматель.

Time to tell the story of Tesla & SpaceX