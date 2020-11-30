Гонкуровской премии удостоен автор романа "Аномалия"

Роман написан в жанре фантастики

Роман "Аномалия" писателя Эрве Ле Телье удостоен Гонкуровской премии 2020 года. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, решение объявил в понедельник президент Гонкуровской академии Дидье Декуэн.

Совещание жюри из-за продолжающейся пандемии впервые проходило не в парижском ресторане Drouant, а в формате видеоконференции.

Роман "Аномалия" объемом 300 страниц написан в жанре фантастики. Действие в нем начинается в самолете, который попадает в некую аномальную зону. В результате, в частности, возникают двойники главных действующих лиц и другие странные и загадочные явления.

Математик по образованию, 63-летний Ле Телье переквалифицировался в журналиста, работал в агентстве Reuters и целом ряде научных журналов. После этого он решил стать писателем.

При написании романа "Аномалия" ему пригодился опыт ученого. "Я давно хотел написать такую книгу, в которой присутствовали бы и мои научные знания, и гипотезы относительно виртуального мира, идеи, что возможно создать подобие реальности. Но также это было бы и произведение философское, об интимных сторонах души человека", - сказал автор.

Гонкуровская премия ежегодно вручается с 1903 года. Она носит имя братьев Гонкур - Эдмона Луи Антуана (1822-1896) и Жюля Альфреда Юо (1830-1870), составлявших один из самых знаменитых литературных творческих союзов.