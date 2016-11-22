Главный редактор египетской газеты "Ахбар аль-Адаб" посетил Переводческий центр

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Главный редактор известной египетской газеты "Ахбар аль-Адаб" ("Литературные новости") Тарыг ат-Таир посетил Переводческий центр при Кабинете министров.

Как сообщили Report из пресс-службы центра, на встрече директор центра Афаг Масуд проинформировала гостя о деятельности структуры, коснулась интереса азербайджанских читателей к арабской литературе, проектов и связей с посольством.

Касаясь 25-летней деятельности возглавляемого им печатного органа Тарыг ат-Таир заявил, что основным направлением деятельности газеты, распространяемой в более 20-ти арабских странах, является пропаганда творчества видных литераторов из различных стран мира.