Французский писатель напишет роман об азербайджанских женщинах

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Находящийся в Азербайджане французский писатель, президент Международного кружка Рэйн Жерар Кардон посетил Бакинский международный центр мультикультурализма (БМЦМ).

Как сообщили Report из центра, на встрече, прошедшей при участии госсоветника по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, председателя Совета попечителей БМЦМ, академика Кямала Абдуллаева, исполнительного директора центра Азада Мамедова и руководителя аппарата структуры Айтен Гахраман, госсоветник ответил на вопросы гостя об азербайджанской модели мультикультурализма и проживающих в нашей стране этнических общинах и конфессиях.

Сопоставив мультикультуральные ценности Азербайджана и Франции, Ж.Кардон отметил, что цель его визита заключается не только в знакомстве с нашей культурой и традициями, но и в написании книги об азербайджанских женщинах: "Подобный проект был реализован мной в ряде стран. Цель проекта заключается в представлении какой-либо страны посредством женщин. Я хочу написать роман об азербайджанских женщинах. В первой части планирую коснуться жизни азербайджанских женщин, роли в семье и обществе, защиты их прав, а во второй части - затронуть судьбу женщин, ставших беженками в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана, а также представительниц слабого пола, потерявших родных в результате учиненной армянами Ходжалинской трагедии".

Отметим, что Ж.Кардон является автором около 40 книг, посвященных гуманитарным вопросам и защите прав женщин. Его произведения переведены на многие языки.