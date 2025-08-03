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Эльчин Эфендиев будет похоронен завтра на первой Аллее почетного захоронения

Эльчин Эфендиев будет похоронен завтра на первой Аллее почетного захоронения Народный писатель Азербайджана Эльчин Эфендиев будет похоронен завтра на I Аллее почетного захоронения.
Литература
3 августа 2025 г. 16:36
Эльчин Эфендиев будет похоронен завтра на первой Аллее почетного захоронения

Прощание с народным писателем Эльчином Эфендиевым состоится завтра, 4 августа, с 12:00 до 14:00 в Азербайджанском государственном театре юного зрителя.

Об этом Repor сообщили в Министерстве культуры.

Напомним, что известный писатель, прозаик, драматург, критик, литературовед, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей Азербайджана, народный писатель Азербайджанской Республики (1998), кавалер ордена "Истиглал" (2003), государственный и общественный деятель Эльчин Ильяс оглу Эфендиев скончался сегодня на 83-м году жизни.

16:28

Народный писатель Азербайджана Эльчин Эфендиев будет похоронен завтра на I Аллее почетного захоронения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Союз писателей Азербайджана.

Напомним, что известный писатель, прозаик, драматург, критик, литературовед, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей Азербайджана, Народный писатель Азербайджанской Республики (с 1998 года), кавалер ордена «Истиглал» (2003), государственный и общественный деятель Эльчин Ильяс оглу Эфендиев скончался сегодня на 83-м году жизни.

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