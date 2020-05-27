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Джоан Роулинг объявила дату выхода новой книги для детей

​Джоан Роулинг объявила дату выхода новой книги для детей

© forbes.ru

Британская писательница Джоан Роулинг объявила в Твиттере, что в ноябре этого года выпустит новую книгу для детей "The Ickabog" ("Икабог"), которую написала более десяти лет назад.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, атвор сразу предупредила, что эта история не связана с Гарри Поттером и другими работами.

"Я всегда хотел опубликовать эту сказку, но после последнего Поттера я занималась двумя романами для взрослых, и решила выпустить их раньше. До недавнего времени единственные люди, которые слышали "The Ickabog" были мои младшие дети", — рассказала писательница.

Роулинг сообщила, что до осени главы повести будут каждую неделю бесплатно размещать на сайте, посвященном изданию, чтобы детям и родителям было веселее проводить время на карантине. Первые две уже доступны для чтения.

Затем книгу опубликуют в печатном виде, а также ее аудиоверсию.

Отметим, что о сюжете мало, что известно. Писательница намекнула, что эта история "об истине и злоупотреблении властью".

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