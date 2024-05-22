Дженни Эрпенбек получила Международную Букеровскую премию по литературе

Немецкая писательница Дженни Эрпенбек стала лауреатом Международной Букеровской премии (The International Booker Prize 2024), присуждаемой в области литературы на английском языке, за роман "Кайрос" (Kairos).

Немецкая писательница Дженни Эрпенбек стала лауреатом Международной Букеровской премии (The International Booker Prize 2024), присуждаемой в области литературы на английском языке, за роман "Кайрос" (Kairos).

Как передает Report , об этом объявила на торжественной церемонии в Лондоне председатель жюри - канадская писательница Элеанор Вактел.

Обладатель премии получает вознаграждение в размере £50 тыс. ($63,5 тыс.). По существующим правилам он должен разделить денежный приз с переводчиком книги на английский язык, которым выступил немецкий поэт Михаэль Хофманн.

Книга, названная по имени греческого бога счастливого случая, рассказывает об отношениях Катарины и Ханса, которые разворачиваются на фоне падения Берлинской стены в 1989 году и предшествовавших этому событий.

Отметим, что в прошло году Букеровскую премию по литературе получил ирландский писатель Пол Линч за свой роман "Песнь пророка".