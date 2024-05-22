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Дженни Эрпенбек получила Международную Букеровскую премию по литературе

Дженни Эрпенбек получила Международную Букеровскую премию по литературе Немецкая писательница Дженни Эрпенбек стала лауреатом Международной Букеровской премии (The International Booker Prize 2024), присуждаемой в области литературы на английском языке, за роман "Кайрос" (Kairos).
Литература
22 мая 2024 г. 04:30
Дженни Эрпенбек получила Международную Букеровскую премию по литературе

Немецкая писательница Дженни Эрпенбек стала лауреатом Международной Букеровской премии (The International Booker Prize 2024), присуждаемой в области литературы на английском языке, за роман "Кайрос" (Kairos).

Как передает Report, об этом объявила на торжественной церемонии в Лондоне председатель жюри - канадская писательница Элеанор Вактел.

Обладатель премии получает вознаграждение в размере £50 тыс. ($63,5 тыс.). По существующим правилам он должен разделить денежный приз с переводчиком книги на английский язык, которым выступил немецкий поэт Михаэль Хофманн.

Книга, названная по имени греческого бога счастливого случая, рассказывает об отношениях Катарины и Ханса, которые разворачиваются на фоне падения Берлинской стены в 1989 году и предшествовавших этому событий.

Отметим, что в прошло году Букеровскую премию по литературе получил ирландский писатель Пол Линч за свой роман "Песнь пророка".

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