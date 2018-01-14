Дональд Трамп назвал психически больным автора книги о своей администрации

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что автор книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» журналист Майкл Вулф «психически болен».

Как передает Report, книга была упомянута президентом в сообщении в Twitter.

Президент вновь обвинил средства массовой информации в распространении фейковых новостей.

«Они даже не пытаются донести правильную информацию или исправиться в случае ошибки. Они продвигают фейковую книгу психически больного автора, который сознательно пишет ложь. Ведущие СМИ сходят с ума от того, что мы выиграли выборы»,— отметил господин Трамп.