 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Дональд Трамп назвал психически больным автора книги о своей администрации

    Президент вновь обвинил средства массовой информации в распространении фейковых новостей

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что автор книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» журналист Майкл Вулф «психически болен».

    Как передает Report, книга была упомянута президентом в сообщении в Twitter.

    Президент вновь обвинил средства массовой информации в распространении фейковых новостей.

    «Они даже не пытаются донести правильную информацию или исправиться в случае ошибки. Они продвигают фейковую книгу психически больного автора, который сознательно пишет ложь. Ведущие СМИ сходят с ума от того, что мы выиграли выборы»,— отметил господин Трамп.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi