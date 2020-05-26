Дочь создателя Чебурашки обвинила писателя в домашнем насилии

Эдуард Успенский https://report.az/storage/news/00a43ad5234ee79027779b1379355c4e/0cb5db83-c060-4b7f-a0ef-33fa03805cb1_292.jpg

Дочь Эдуарда Успенского Татьяна опубликовала открытое письмо против того, чтобы новую литературную премию назвали в честь ее отца, скончавшегося в 2018 году, cообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.

Она назвала отца тираном и рассказала, что он избивал ее и был приверженцем секты. "Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье. Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне — его дочери, моей матери — его жене, его внукам, детям другой жены и т.д.", — цитирует Успенскую российское издание "Cобеседник".

Ранее Российская Государственная Детская Библиотека объявила о проведении конкурса на логотип премии имени Эдуарда Успенского.

Эдуард Успенский — российский писатель, драматург и сценарист, автор детских книг, телеведущий. Среди популярных персонажей, придуманных им, — крокодил Гена и Чебурашка, пёс Шарик и кот Матроскин, дядя Фёдор, почтальон Печкин, братья Колобки и др.