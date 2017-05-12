Директор немецкого издательства посетил Переводческий центр

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Директор немецкого издательства "Verlag H.Y.Maurer" Ганс Юрген Маурер посетил Переводческий центр при Кабинете министров.

Как сообщили Report в центре, на встрече рассказали о переведенных Переводческим центром произведениях известных немецких авторов – Генриха Бёлля, Герберта Франке, Германа Гессе, Томаса Манна и пр., а также представлении их азербайджанским читателям.

Затем коснулись установления литературного моста между азербайджанской и немецкой литературой, вопросов издания во Франкфурте представляющей большое значение в представлении азербайджанской литературы в Германии "Антологии современной азербайджанской литературы", ее презентации на Франкфуртской международной книжной выставке, раздачи ведущим библиотекам Германии и Австрии.