Cкончался Нобелевский лауреат по литературе

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Венгерский писатель Имре Кертес, лауреат Нобелевской премии 2002 года, бывший узник концлагерей Освенцим и Бухенвальд, скончался в возрасте 86 лет после продолжительной болезни, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Два наиболее известных романа Кертеса — "Без судьбы" (1975) и "Кадиш по нерожденному ребенку" (1990).

Имре Кертес родился в бедной еврейской семье. Во время Второй мировой войны в возрасте 15 лет был арестован и отправлен в концлагерь. Опыт Освенцима и Бухенвальда Кертес впоследствии осмыслил в своем творчестве.

Нобелевскую премию писателю присудили с формулировкой за "литературу, которая отражает противостояние личности и варварского бесчинства истории".