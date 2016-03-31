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    Cкончался Нобелевский лауреат по литературе

    Имре Кертес скончался в возрасте 86 лет после продолжительной болезни

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Венгерский писатель Имре Кертес, лауреат Нобелевской премии 2002 года, бывший узник концлагерей Освенцим и Бухенвальд, скончался в возрасте 86 лет после продолжительной болезни, сообщает Report со ссылкой на Reuters. 

    Два наиболее известных романа Кертеса — "Без судьбы" (1975) и "Кадиш по нерожденному ребенку" (1990). 

    Имре Кертес родился в бедной еврейской семье. Во время Второй мировой войны в возрасте 15 лет был арестован и отправлен в концлагерь. Опыт Освенцима и Бухенвальда Кертес впоследствии осмыслил в своем творчестве.

    Нобелевскую премию писателю присудили с формулировкой за "литературу, которая отражает противостояние личности и варварского бесчинства истории".

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