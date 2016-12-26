Ильяс Тапдыг похоронен на кладбище в Бадамдаре - ОБНОВЛЕНО

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Известный поэт Ильяс Тапдыг похоронен на кладбище в Бадамдаре.

Как сообщает Report, в мечети Тезепир состоялась церемония прощания с поэтом.

На церемонии участвовали многие деятели культуры, поэты и писатели, члены семьи И.Тапдыга.

И.Тапдыг похоронен рядом со своей супругой.

***10:15

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Церемония прощания с известным поэтом Ильясом Тапдыгом пройдет в мечети Тезепир.

Как сообщает Report, церемония прощания начнется в 12:00.

И.Тапдыг будет похоронен на кладбище Бадамдар рядом со своей супругой.

Отметим, что И.Тапдыг скончался 25 декабря у себя дома в возрасте 82 лет. Он на протяжении длительного времени получал лечение в связи с сердечным заболеванием.