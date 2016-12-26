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    Ильяс Тапдыг похоронен на кладбище в Бадамдаре - ОБНОВЛЕНО

    В мечети Тезепир состоялась церемония прощания с поэтом

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Известный поэт Ильяс Тапдыг похоронен на кладбище в Бадамдаре.

    Как сообщает Report, в мечети Тезепир состоялась церемония прощания с поэтом.

    На церемонии участвовали многие деятели культуры, поэты и писатели, члены семьи И.Тапдыга.

    И.Тапдыг похоронен рядом со своей супругой. 

    ***10:15

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Церемония прощания с известным поэтом Ильясом Тапдыгом пройдет в мечети Тезепир.

    Как сообщает Report, церемония прощания начнется в 12:00.

    И.Тапдыг будет похоронен на кладбище Бадамдар рядом со своей супругой.

    Отметим, что И.Тапдыг скончался 25 декабря у себя дома в возрасте 82 лет.  Он на протяжении длительного времени получал лечение в связи с сердечным заболеванием.

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