Билл Гейтс выпустил ежегодную подборку книг

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс опубликовал пять книг для летнего чтения.
Так, первым произведением стала «Сила» Наоми Алдермана. Это научно-фантастический роман, который Гейтсу посоветовала его старшая дочь Дженнифер.
«Читая «Силу» я лучше понял, с какой несправедливостью и жестоким обращением сталкиваются многие женщины. Я выражаю свою признательность активисткам, которые работают с этими проблемами в США и по всему миру», – написал миллиардер.
В список также попала книга «Шоссе Линкольна» Амора Тоулза. По словам Гейтса, это приключенческая история о путешествии подростка в компании его братьев и друзей.
Гейтс также посоветовал прочесть «Министерство будущего» Кима Стенли Робинсона. Это тоже научно-фантастический роман о климатических изменениях.
«Робинсон представляет увлекательную историю, наполненную захватывающими идеями и людьми», – отметил сооснователь Microsoft.
В список также вошли «Почему мы поляризованы» Эзры Кляйна и «Как на самом деле устроен мир» Вацлава Смила. По мнению Гейтса, эти книги – отличный пример хорошей научно-популярной литературы.