Билл Гейтс выпустил ежегодную подборку книг

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс опубликовал пять книг для летнего чтения.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс опубликовал пять книг для летнего чтения.

Как передает Report, Гейтс опубликовал список в своем блоге Gates Notes.

Так, первым произведением стала «Сила» Наоми Алдермана. Это научно-фантастический роман, который Гейтсу посоветовала его старшая дочь Дженнифер.

«Читая «Силу» я лучше понял, с какой несправедливостью и жестоким обращением сталкиваются многие женщины. Я выражаю свою признательность активисткам, которые работают с этими проблемами в США и по всему миру», – написал миллиардер.

В список также попала книга «Шоссе Линкольна» Амора Тоулза. По словам Гейтса, это приключенческая история о путешествии подростка в компании его братьев и друзей.

Гейтс также посоветовал прочесть «Министерство будущего» Кима Стенли Робинсона. Это тоже научно-фантастический роман о климатических изменениях.

«Робинсон представляет увлекательную историю, наполненную захватывающими идеями и людьми», – отметил сооснователь Microsoft.

В список также вошли «Почему мы поляризованы» Эзры Кляйна и «Как на самом деле устроен мир» Вацлава Смила. По мнению Гейтса, эти книги – отличный пример хорошей научно-популярной литературы.