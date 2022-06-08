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Билл Гейтс выпустил ежегодную подборку книг

Билл Гейтс выпустил ежегодную подборку книг Сооснователь Microsoft Билл Гейтс опубликовал пять книг для летнего чтения.
Литература
8 июня 2022 г. 08:08
Билл Гейтс выпустил ежегодную подборку книг

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс опубликовал пять книг для летнего чтения.

Как передает Report, Гейтс опубликовал список в своем блоге Gates Notes.

Так, первым произведением стала «Сила» Наоми Алдермана. Это научно-фантастический роман, который Гейтсу посоветовала его старшая дочь Дженнифер.

«Читая «Силу» я лучше понял, с какой несправедливостью и жестоким обращением сталкиваются многие женщины. Я выражаю свою признательность активисткам, которые работают с этими проблемами в США и по всему миру», – написал миллиардер.

В список также попала книга «Шоссе Линкольна» Амора Тоулза. По словам Гейтса, это приключенческая история о путешествии подростка в компании его братьев и друзей.

Гейтс также посоветовал прочесть «Министерство будущего» Кима Стенли Робинсона. Это тоже научно-фантастический роман о климатических изменениях.

«Робинсон представляет увлекательную историю, наполненную захватывающими идеями и людьми», – отметил сооснователь Microsoft.

В список также вошли «Почему мы поляризованы» Эзры Кляйна и «Как на самом деле устроен мир» Вацлава Смила. По мнению Гейтса, эти книги – отличный пример хорошей научно-популярной литературы.

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