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    В Баку состоится презентация переведенной на азербайджанский язык книги президента Туркменистана

    Мероприятие состоится в Государственном музее азербайджанского ковра и прикладного искусства

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоится презентация переведенной на азербайджанский язык книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова "Джанлы Роваят" (Живая Легенда).

    Как сообщили Report в посольстве Туркменистана в Азербайджане, презентация состоится 19 ноября в Государственном музее азербайджанского ковра и прикладного искусства  при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана.

    На мероприятии примет участие делегация во главе с государственным министром-председателем Государственного объединения "Туркменхалы" Огулхаджат Ишангулыевой, руководители аккредитованных в Баку дипмиссий, депутаты Милли Меджлиса и другие лица.

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