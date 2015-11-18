Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоится презентация переведенной на азербайджанский язык книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова "Джанлы Роваят" (Живая Легенда).

Как сообщили Report в посольстве Туркменистана в Азербайджане, презентация состоится 19 ноября в Государственном музее азербайджанского ковра и прикладного искусства при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана.

На мероприятии примет участие делегация во главе с государственным министром-председателем Государственного объединения "Туркменхалы" Огулхаджат Ишангулыевой, руководители аккредитованных в Баку дипмиссий, депутаты Милли Меджлиса и другие лица.