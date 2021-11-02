Азербайджанской национальной библиотеке подарены книги о Латвии

Посольство Латвии в Азербайджане подарило Азербайджанской Национальной Библиотеке книги о Латвии

Посольство Латвии подарило Азербайджанской Национальной Библиотеке имени М. Ф. Ахундова книги о Латвии.

Как передает Report, временный поверенный в делах Латвии в Азербайджане Вия Буша провела встречу с директором библиотеки Керимом Тахировым, на которой преподнесла в дар книги о своей стране.

"Посольство Латвии решило подарить нам книги и мы с радостью готовы добавить их в экспозицию о Латвии, которая находится у нас в библиотеке. Такое сотрудничество еще раз говорит о дружбе наших народов и о братских отношениях. Эти книги будут подарком не только для библиотеки, но и для наших читателей, ведь они смогут ознакомиться с историей, культурой и традициями Латвии посредством этих книг",- отметил директор библиотеки.

Временный поверенный в делах Латвии в Азербайджане Вия Буша заявила, что было принято решение подарить эти книги многим библиотекам по миру в рамках 100-летней годовщины независимости Латвии, которую отметят 18 ноября. В.Буша выразила уверенность, что подобные инициативы позволят еще больше укрепить сотрудничество между странами.

Директор библиотеки К.Тахиров в свою очередь подарил посольству несколько новых книжных изданий об Азербайджане.