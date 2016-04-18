 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанский поэт удостоен международной премии ARTE

    Премии, выдаваемой в этом году уже в четвертый раз, до этого удостаивались известные поэты и литераторы из Хорватии, Словении и Румынии

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Поэт Селим Бабуллаоглу удостоен международной литературной премии ARTE, выдаваемой занимающимся искусством иностранцам, а также литераторам.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Союза писателей Азербайджана.

    Международной литературной премии ARTE удостаиваются лица, долгие годы занимающиеся литературной деятельностью, а также люди, имеющие заслуги в налаживании связей между литературными структурами, литераторами, переводчиками и критиками.

    Премии, выдаваемой в этом году уже в четвертый раз, до этого удостаивались известные поэты и литераторы из Хорватии, Словении и Румынии. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi