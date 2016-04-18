Азербайджанский поэт удостоен международной премии ARTE

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Поэт Селим Бабуллаоглу удостоен международной литературной премии ARTE, выдаваемой занимающимся искусством иностранцам, а также литераторам.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Союза писателей Азербайджана.

Международной литературной премии ARTE удостаиваются лица, долгие годы занимающиеся литературной деятельностью, а также люди, имеющие заслуги в налаживании связей между литературными структурами, литераторами, переводчиками и критиками.

Премии, выдаваемой в этом году уже в четвертый раз, до этого удостаивались известные поэты и литераторы из Хорватии, Словении и Румынии.