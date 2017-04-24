Азербайджанская писательница стала лауреатом "Русской премии" по итогам 2016 года

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанская писательница Ширин Шафиева заняла второе место в номинации "Крупная проза" за роман "Сальса и веретено" среди лауреатов "Русской премии" за 2016 год, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В номинации "Поэзия" первое место среди лауреатов занял Геннадий Русаков из США за книгу стихов "Дни", в номинации "Крупная проза" - Михаил Гиголашвили из Германии с романом "Тайный год", а в номинации "Малая проза" первое место досталось Татьяне Дагович из Германии за повесть "Продолжая движение поездов".

Специальный приз "За вклад в развитие и сбережение традиций русской культуры за пределами Российской Федерации" присужден Михаилу Земскову из Казахстана за руководство Открытой литературной школой в Алма-Ате.

Международный литературный конкурс "Русская премия" был учрежден в 2005 году. Это единственная российская премия для русскоязычных писателей, проживающих в любой стране мира за пределами России.