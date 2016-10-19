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    Азербайджан принимает участие на Франкфуртской международной книжной выставке

    Открытие выставки состоялось сегодня

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Во Франкфурте сегодня открылась международная книжная выставка. Как сообщает Report, азербайджанская делегация принимает на ней участие.

    В делегацию Азербайджана входят сотрудники министерства культуры и туризма и представители отечественных издательств.

    Стенд Азербайджана будет представлен в форме Крепостных стен и Девичьей башни на площади 56 кв. м.

    На выставке будут представлены книги, отражающие деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева, президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также издания об истории, культуре, туристическом потенциале страны.

    22 октября запланировано проведение мероприятия, посвященного Году мультикультурализма в Азербайджане.

    Франкфуртская международная книжная выставка является крупнейшей книжной выставкой в мире, в том числе, по количеству участников и посетителей. Выставка продлится до 23 октября.

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