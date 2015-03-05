Азербайджан примет участие на книжной выставке в Лондоне

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ 14-16 апреля в Лондоне пройдет книжная выставка. Как отмечает Report, на выставке примет участие и министерство культуры и туризма Азербайджана.

В связи с этим были проведены переговоры с организаторами, арендована площадь в 40 кв. метров для организации национального стенда, установлена национальная экспозиция в форме Девичьей башни. Были также проведены переговоры с представителями издательств "Хедеф", "Гелем", "Алтун Китаб", Переводческого центра при Кабмине, которые примут участие на выставке в составе делегации.

Кроме того, составлен список изданных при поддержке министерства книг и рекламных издательских материалов об азербайджанской культуре, литературе, туризме, Карабахе, которые также представят в ходе выставки.

Отметим, что скоро издательские материалы будут отправлены в Лондон. Азербайджан участвует на выставке уже в 7-ой раз.