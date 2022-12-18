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Автору дневников о жизни в Ухане при пандемии коронавируса запретили публиковаться в Китае

Автору дневников о жизни в Ухане при пандемии коронавируса запретили публиковаться в Китае Китайской писательнице Фан Фан (настоящее имя — Ван Фан) запретили публиковаться из-за того, что она вела онлайн-дневник о жизни в Ухане во время пандемии коронавируса.
Литература
18 декабря 2022 г. 17:44
Автору дневников о жизни в Ухане при пандемии коронавируса запретили публиковаться в Китае

Китайской писательнице Фан Фан (настоящее имя — Ван Фан) запретили публиковаться из-за того, что она вела онлайн-дневник о жизни в Ухане во время пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Post.

«Мне запрещено участвовать в общественной деятельности, публиковать эссе и новые работы, а также переиздавать старые. Это самое суровое наказание для профессионального писателя», — отметила Фан.

Напомним, что в 2020 году женщина вела дневник в китайской соцсети Weibo, где рассказывала об изоляции в городе и проблемах китайской бюрократии. Отмечается, что ее читали десятки миллионов китайцев еще в тот момент, когда правительство страны преуменьшало опасность вируса. Писательница заявила, что эти записи стали «утешением для многих читателей».

Фан Фан назвала давление китайских властей по отношению к ней «холодной формой насилия».

«Я не нарушила ни одного закона. Все это крайне странно и совершенно невообразимо», - отметила она.

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