Анар: Впервые мою кандидатуру в председатели Союза писателей предложил Акрам Айлисли

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Не могу не сказать о еще об одной истине. В то время (в 1987 году - ред). первый секретарь Центрального комитета Кямран Багиров хотел, чтобы избрали меня".

Как сообщает Report, об этом председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар написал в статье под названием "Тридцать лет".

"Прошло много лет и пришло время раскрыть "тайну". Накануне пленума другой секретарь ЦК Гасан Гасанов позвонил и спросил меня: "Если встанет вопрос об избрании председателя, кто из писателей может предложить твою кандидатуру?". Не колеблясь я ответил ему: "Акрам Айлисли". Гасан муаллим позвонил по другому телефону Акраму Айлисли, сказал, в чем дело и спросил: "По-вашему, если заявление Исмаил муаллима одобрит пленум , кто может претендовать на его место?". По телефону, с которым Гасан Гасанов оставался со мной на связи, я услышал ответ Акрама. "Конечно, Анар", - сказал Акрам по телефону. Я не забываю этого", - поделился своими воспоминаниями Анар.

И действительно на пленуме, в первую очередь, мою кандидатуру предложил Акрам Айлисли, а затем поддержали Тофиг Байрам, Иси Меликзаде, Иса Исмаилзаде, отметил писатель.

"Тридцать лет прошло с того времени, многое изменилось в литературной и общественной жизни и в человеческих отношениях...", - добавил Анар.