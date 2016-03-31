Народному поэту Азербайджана ампутировали ногу

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Народный поэт Азербайджана Сохраб Тахир госпитализирован в больницу, ему ампутировали одну ногу.

Об этом Report сообщил советник председателя Союза писателей Азербайджана Рауф Асланов.

Р.Асланов отметил, что в настоящее время поэт находится в реанимации: "30 марта Сохраб Тахир перенес операцию. Ему ампутировали одну ногу выше колена. Состояние С.Тахира удовлетворительное".

Отметим, что Сохраб Тахир родился в марте 1926 года в Южном Азербайджане.