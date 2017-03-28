Нобелевский лауреат может лишиться денежного вознаграждения

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Американский музыкант и поэт Боб Дилан не получит 8 млн шведских крон (около 870 тысяч долларов), если не выступит до 10 июня с нобелевской лекцией, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

В ближайшие выходные Дилан приедет в Швецию с серией концертов. Однако он до сих пор не связался со Шведской академией и не проинформировал, использует ли он эту возможность для получения Нобелевской премии по литературе.

Согласно правилам, лауреат должен выступить с лекцией в течение шести месяцев с момента церемонии награждения, которая проводится 10 декабря. Лекцию необязательно проводить в самой Швеции.

По словам постоянного секретаря академии Сары Даниус, Дилан в курсе, что выступление с лекцией следует провести до 10 июня, чтобы денежное вознаграждение было выплачено.