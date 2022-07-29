О нас

Александр Хакимов: На любую обыденную вещь могу взглянуть под необычным углом

Александр Хакимов: На любую обыденную вещь могу взглянуть под необычным углом Писатель-фантаст, журналист, публицист Александр Хакимов встретился со студентами медиа-школы Report
Литература
29 июля 2022 г. 17:45
Александр Хакимов: На любую обыденную вещь могу взглянуть под необычным углом

Писатель-фантаст, журналист, публицист Александр Хакимов встретился со студентами медиа-школы Report.

Как передает Report, он рассказал участникам медиа-школы о своем творчестве и поиске тем для своих произведений.

По словам А.Хакимова, в каждом обыденном вопросе нужно искать необычные ракурсы:

"У меня есть такая манера – на любую обыденную вещь я могу взглянуть под необычным углом, как фантаст, показать такие штрихи, которые с точки зрения реализма, не видны".

А.Хакимов считает, что изучение поведения дельфинов или муравьев помогает более точно разобраться в человеческом интеллекте: "Один раз на телевидении мне задали вопрос: какое самое необычное интервью вы бы провели? В силу своей заинтересованности китами, я отметил, что у китов есть собственный язык, на котором они между собой обмениваются посланиями. В США и Канаде есть лаборатории, где созданы словари для понимания языка китов. Необычное интервью я провел бы с китами. Для этого надо подготовить ряд вопросов, перевести это все на их язык, затем с помощью импульсов гидрофоном направить послание встречному киту, чтобы он ответил. А после перевести полученные ответы на человеческий язык".

Александр Хакимов родился в 1960 году. В 1986 закончил факультет биологии Бакинского государственного университета. С 1986 по 1991 годы работал старшим лаборантом в Институте ботаники Академии наук Азербайджана. С 1991 года работает в Центре генетических ресурсов Национальной академии наук Азербайджана. В 2005 году окончил международные курсы киносценаристов.
Публицистика А. Хакимова издается с 1987 года. На протяжении 8 лет являлся колумнистом азербайджанской русскоязычной газеты "Эхо". Он автор таких произведений, как "Жить без обезьяны", "Не хочу к амазонкам", "Messages" (Послания), "Титанец", "Зрячие слепцы".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоScience-fiction writer: “I view every ordinary event from a different angle”
Версия на азербайджанском языке ФотоYazıçı-fantast: “Hər adi hadisəyə başqa bucaq altında baxıram”

Самое читаемое

В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
24 июля 2022 г. 04:06
Иран назначил нового постпреда при ООН
Иран назначил нового постпреда при ООН
24 июля 2022 г. 18:43
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
26 июля 2022 г. 16:27
Медработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
ФотоМедработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
27 июля 2022 г. 17:29
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
28 июля 2022 г. 10:41
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
28 июля 2022 г. 17:22
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
24 июля 2022 г. 06:38
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
25 июля 2022 г. 03:25
Студентам из семей ветеранов и шехидов выплачено 98 тыс. манатов
Студентам из семей ветеранов и шехидов выплачено 98 тыс. манатов
25 июля 2022 г. 13:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi