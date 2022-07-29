Александр Хакимов: На любую обыденную вещь могу взглянуть под необычным углом

Писатель-фантаст, журналист, публицист Александр Хакимов встретился со студентами медиа-школы Report

Писатель-фантаст, журналист, публицист Александр Хакимов встретился со студентами медиа-школы Report.

Как передает Report, он рассказал участникам медиа-школы о своем творчестве и поиске тем для своих произведений.

По словам А.Хакимова, в каждом обыденном вопросе нужно искать необычные ракурсы:

"У меня есть такая манера – на любую обыденную вещь я могу взглянуть под необычным углом, как фантаст, показать такие штрихи, которые с точки зрения реализма, не видны".

А.Хакимов считает, что изучение поведения дельфинов или муравьев помогает более точно разобраться в человеческом интеллекте: "Один раз на телевидении мне задали вопрос: какое самое необычное интервью вы бы провели? В силу своей заинтересованности китами, я отметил, что у китов есть собственный язык, на котором они между собой обмениваются посланиями. В США и Канаде есть лаборатории, где созданы словари для понимания языка китов. Необычное интервью я провел бы с китами. Для этого надо подготовить ряд вопросов, перевести это все на их язык, затем с помощью импульсов гидрофоном направить послание встречному киту, чтобы он ответил. А после перевести полученные ответы на человеческий язык".

Александр Хакимов родился в 1960 году. В 1986 закончил факультет биологии Бакинского государственного университета. С 1986 по 1991 годы работал старшим лаборантом в Институте ботаники Академии наук Азербайджана. С 1991 года работает в Центре генетических ресурсов Национальной академии наук Азербайджана. В 2005 году окончил международные курсы киносценаристов.

Публицистика А. Хакимова издается с 1987 года. На протяжении 8 лет являлся колумнистом азербайджанской русскоязычной газеты "Эхо". Он автор таких произведений, как "Жить без обезьяны", "Не хочу к амазонкам", "Messages" (Послания), "Титанец", "Зрячие слепцы".