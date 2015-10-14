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    ​133-летие Гусейна Джавида отметят в Доме-музее драматурга

    22 октября в Доме-музее пройдет конференция

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Доме-музее Гусейна Джавида отметят 133-летие великого азербайджанского драматурга Гусейна Джавида.

    Об этом Report сообщил научный секретарь Дома-музея Натик Мурсалов.

    Он напомнил, что 24 октября исполняется 133 года со дня рождения Гусейна Джавида: "По этому случаю в музее пройдет научная конференция на тему "Роль произведений Гусейна Джавида в воспитании молодого поколения. На конференции с участием ученых-литературоведов НАНА выступят 33 докладчика".

    Напомним, что 2 октября день рождения дочери Г.Джавида Туран Джавид, а 22 октября - сына драматурга Эртогрула Джавид. 

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