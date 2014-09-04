В Азербайджане пройдет международная конференция в честь 740-летия со дня рождения Насреддина Туси

Как сообщили Report в министерстве связи и высоких технологий, конференция начнется 10 сентября в 11 часов.
В Институте математики и механики Национальной Академии наук Азербайджана сообщили, что мероприятие продлится два дня. Работа секций конференции будет проходить в Университете "Азербайджан" и Астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси в Шамахе.
Отметим, что организаторами конференции под названием "История математики и астрономии, нынешнее состояние и взгляд в будущее" выступают Институт математики и механики НАНА и Министерство связи и высоких технологий
Economic DepartmentАвтор новости
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