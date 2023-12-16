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Звукотерапевт Ильхама Бабаева: Проведение мероприятия с арт-терапией - огромный шаг для Азербайджана

Звукотерапевт Ильхама Бабаева: Проведение мероприятия с арт-терапией - огромный шаг для Азербайджана Проведение в Баку первого Симпоизума творческой психологии является важным событием.
Kультурная политика
16 декабря 2023 г. 15:27
Звукотерапевт Ильхама Бабаева: Проведение мероприятия с арт-терапией - огромный шаг для Азербайджана

Проведение в Баку первого Симпоизума творческой психологии является важным событием.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам участник симпозиума, звукотерапевт Ильхама Бабаева.

"На самом деле это очень огромный шаг для Азербайджана в целом, потому что началось объединение научной сферы вместе с креативной и творческой сферой, и как люди могут, воспользовавшись самыми простыми методиками исцелиться",- сказала она.

По словам Бабаевой, участники симпозиума смогут найти способ коммуникации со своим внутренним миром.

"Сегодняшний день очень суетливый, очень тяжелый эмоционально, ментально. Мы все находимся в неких катаклизмах, как вы заметили в последнее время. Это все вызывает глобальные страхи. Тем самым, повышается тревожность в пространстве, и так или иначе нам необходимо это гармонизировать ментальное состояние. Если даже человеку недоступна психологическая помощь на сегодняшний день, он может самыми простыми методами, даже буквально используя интернет, послушать определенную музыку целительную, которая гармонизирует его внутреннее состояние",- отметила она.

Звукоцелитель подчеркнула, что сегодня есть современные методы звукового исцеления через, определенные герцы, частоты: "Когда мы можем, послушав это, привести в порядок свое тело, свое сознание, расслабиться. Это самый главный фактор, потому что ритмы нашего сознания, они работают так. При определенных звуковых воздействиях наш мозг доходит до некого состояния медитации. Вот это ритмы мозга", - сказала она.

Бабаева сообщила, что в этом положении организм человека запускает естественную регенерацию. "В этом состоянии наше сознание способно запустить гармонизацию состояний. То есть он может спокойно дистанцироваться",- добавила она.

По ее словам, в таком положении также начинается перезагрузка тела, эмоционального стейта, ментального состояния.

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