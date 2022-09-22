Знаменитый композитор Джаваншир Гулиев вернулся в Азербайджан

Заслуженный деятель искусств, известный композитор Джаваншир Гулиев переехал из Турецкой республики Северного Кипра в Азербайджан.

Заслуженный деятель искусств, известный композитор Джаваншир Гулиев переехал из Турецкой республики Северного Кипра в Азербайджан.

Об этом Report сообщил сам композитор.

Профессор Дж.Гулиев, проработавший в Университете Ближнего Востока Северного Кипра на протяжении 19 лет решил продолжить свое дальнейшее творчество на родине.

"Я гражданин Азербайджана, и не уезжал из страны навсегда. Где бы мы ни были, все мы в конце концов возвращаемся в Азербайджан. Само собой разумеется, что после исторической победы в Отечественной войне удовольствие от жизни в стране-победителе и реализации моих творческих планов будет другим", заявил композитор.

Дж.Гулиев - не первый влиятельный представитель диаспоры, вернувшийся в страну за последнее время. Некоторые из наших представителей интеллигенции, которые до этого жили за границей, приняли решение вернуться на родину.