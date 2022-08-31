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Знаменитые шеф и фуд-блоггер готовят совместный телевизионный проект

Знаменитые шеф и фуд-блоггер готовят совместный телевизионный проект Глава недавно созданной им же Национальной ассоциации кулинаров Азербайджана знаменитый шеф Тахир Амирасланов и не менее известный российский кулинар, телеведущий и видеоблогер Сталик Ханкишиев готовят совместный проект на AzTV и RenTV.
Kультурная политика
31 августа 2022 г. 14:25
Знаменитые шеф и фуд-блоггер готовят совместный телевизионный проект

Глава созданной им же Национальной ассоциации кулинаров Азербайджана знаменитый шеф Тахир Амирасланов и не менее известный кулинар, телеведущий и видеоблогер Сталик Ханкишиев готовят совместный проект на AzTV и RenTV.

Как сообщил Report Т.Амирасланов, проект направлен на популяризацию азербайджанской кухни, а результат обещает быть весьма интересным.

По словам Т. Амирасланова, два кулинара ездят по регионам Азербайджана для сбора материала по традиционным рецептам и характерным способам приготовления пищи, специфике кулинарных привычек местного населения. Собранный материал ляжет в основу совместной книги.

"В такой небольшой стране как Азербайджан мы насчитали более 4000 видов блюд и их различных вариаций, в Южном Азербайджане их можно насчитать более 40 000, добавьте еще и регионы, где азербайджанцы компактно проживают, например, Дербент, Карс и др., — палитра будет еще богаче", - заявил Т.Амирасланов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь

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Версия на азербайджанском языке Məşhur aşpaz və fud-bloger birgə telelayihə hazırlayır
Версия на английском языке Famous chef and food blogger working on joint TV project

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