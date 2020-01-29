Джаваншир Гулиев, Шамистан Ализаманлы и Мири Юсиф хотят получить авторские права на свои песни - СПИСОК

Стало известно количество обращений в Агентство по интеллектуальной собственности в связи с госрегистрацией объектов авторского права в 2019-ом году.

Как сообщили в ответ на запрос Report в Агентстве, в прошлом году на основе 841 обращения в связи с госрегистрацией объектов авторского права 834 произведения прошли госрегистрацию.

Среди физических лиц, обратившихся за регистрацией, были Айгюн Самедзаде, Мириюсиф Мирбабаев (Мири Юсиф), Джаваншир Гулиев, Эльчин Иманов, Натик Ширинов, Шамистан Ализаманлы и др. знаменитости.