Жизнь Наримана Нариманова в Грузии и память о его заслугах – РЕПОРТАЖ

Сегодня исполняется 152 года со дня рождения видного общественно-политического и государственного деятеля Азербайджана Наримана Нариманова. В целях увековечивания памяти великого деятеля в 2017 году в Тбилиси был открыт мемориальный музей.

Сегодня исполняется 152 года со дня рождения видного общественно-политического и государственного деятеля Азербайджана Наримана Нариманова. В целях увековечивания памяти великого деятеля в 2017 году в Тбилиси был открыт мемориальный музей.

Дом-музей выдающегося деятеля в Тбилиси некогда располагался в его отчем доме по адресу ул.Мирзы Шафи Вазеха, 46. В 2008 году здание музея было снесено. Впоследствии музей был возведен при поддержке Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Сотрудники грузинского бюро Report посетили музей Н.Нариманова в Тбилиси, ознакомились с его деятельностью и представленными экспонатами.

В память о видном общественном и государственном деятеле…

19 февраля 1996 года муниципалитетом города Тбилиси было принято решение о создании дома-музея Н.Нариманова. С соответствующей инициативой выступил общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, тогдашний Комитет Грузии по защите прав человека и межнациональным отношениям, а также культурно-благотворительное общество азербайджанцев Грузии “Бирлик”.

Экспозиция музея, в которой были представлены личные вещи, документы и фотоархив семьи Наримановых, долгие годы действовала под юрисдикцией Министерства культуры и охраны памятников Грузии. К сожалению, многие экспонаты музея были безвозвратно утеряны, об их судьбе до сих пор ничего неизвестно.

В ходе реконструкционных работ, проводимых городской мэрией в соответствии с генпланом города Тбилиси, принятым в 2008 году, дом-музей Н.Нариманова был демонтирован. Правительство Азербайджана дало согласие на строительство здания музея на новой территории при условии сохранения его первозданной формы и национального колорита. Новое здание музея было возведено в Тбилиси по адресу улица Гришашвили, 41.

Два этажа, 6 залов

Экспозиция двухэтажного здания музея площадью 248 квадратных метров располагается в шести залах и под открытым небом. I и II залы музея посвящены жизни и литературному наследию Н.Нариманова. III зал - гостиная. В экспозиции, представленной в IV зале, отражена общественно-политическая и государственная деятельность Нариманова, а в V зале - деятельность на медицинском поприще. Последний VI зал - спальня.

В экспозиции представлены макет родового имения Н.Нариманова, фотографии, документы, письма, отражающие его жизнь, общественно-политическую и государственную деятельность, медицинские инструменты, личные вещи, произведения искусства и другие материалы. Посредством интерактивного экрана посетители музея могут получить обширную информацию о Наримане Нариманове. Во дворе здания установлен бюст выдающегося общественно-политического деятеля, выполненный из белого мрамора. Автором скульптуры является Новруз Мусаев.

Музей функционирует в подчинении Музея азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундова в Тбилиси. Научный сотрудник музея Джамиля Гаджиева поведала о грузинском периоде жизни и творчества Наримана Нариманова. Она отметила, что в 1885-1890 годах Н.Нариманов учился в Горийской семинарии. Годы, проведенные в стенах этого учебного заведения, оставили большой след в творчестве Нариманова и придали импульс идейно-идеологическому развитию его личности. В период обучения Н.Нариманов самостоятельно постигал историю, литературу и культуру своего народа, знакомился с философией и культурой развитых стран Европы.

Педагогическая деятельность, улица Нариманова и одноименный клуб

Свою педагогическую деятельность Н.Нариманов начал 1 сентября 1890 года в Грузии - в селе Гызылгаджилы Борчалинского уезда Тифлисской губернии. В то время в селе господствовали обычаи и традиции феодального быта. Нариманов выступал за просвещение и призывал родителей дать образование своим детям, чему последние всячески противились. Местные беки и богатеи добивались закрытия школы. Гонения вынудили молодого педагога покинуть село. В 1891 году он перебрался в Баку и начал преподавать в частной гимназии.

Сельская школа в Гызылгаджилы носила имя Н.Нариманова. В настоящее время во дворе учебного заведения установлен бюст выдающегося деятеля. Комедия “Невежество”, ставшая первой пробой пера Н.Нариманова в области драматургии, повествует о жизни в селе Гызылгаджилы.

В Ортачала некогда была улица имени Наримана Нариманова. Это название было присвоено улице в 70-х годах прошлого века. В 1990 году она была переименована в Беврети. В 2005 году улица была названа в честь Бежана Каландадзе. В столице Грузии некогда действовал клуб имени Наримана Нариманова, на сцене которого ставились спектакли Азербайджанского театра в Тбилиси. Долгие годы в репертуаре театра пользовался успехом спектакль, поставленный по произведению Н.Нариманова "Невежество".

Памятник Нариману Нариманову, воздвигнутый в 1983 году в парке в самом сердце Марнеули, был капитально отреставрирован в мае 2020 года. Его именем назван и Дом культуры, расположенный неподалеку. В советское время перед Домом культуры ежегодно торжественно отмечался праздник “Нариманоба”.

Дж.Гаджиева отметила, что у Н.Нариманова в Тифлисе была своя лечебница, в которой каждую пятницу он совершенно безвозмездно принимал пациентов, обеспечивал лекарственными препаратами неимущих.

Арест

Получив диплом врача в Одессе в 1908 году, Нариманов возвращается в Баку и намеревается открыть клинику. Однако его срочно отправляют в Тифлис для содействия национально-освободительному движению в Иране. 1 марта 1909 года он был арестован в Тифлисе и допрошен в крепости Метехи. При обыске в квартире Нариманова обнаруживаются рукописи и документы, подтверждающие его активную помощь Саттарханскому движению. 7 месяцев он содержится под арестом, а 30 сентября 1909 года из Тифлиса его высылают в Астрахань.

"Дайте образование своим детям " - последние напутствия Нариманова в Тифлисе

7 марта 1925 года в Тифлисе состоялась встреча с Нариманом Наримановым. Зал был набит до отказа. В заключение своего выступления Нариманов произнес: "Я покидаю вас, товарищи, всякое может случиться, может уж и не свидимся вновь. Вот вам мое последнее напутствие: Дайте образование своим детям, ничего не жалейте во имя науки и грамоты!"

Спустя 12 дней после той встречи - 19 марта Н.Нариманов скончался в Москве в возрасте 55 лет.

Музей, поражающий посетителей

По словам Дж.Гаджиевой, музей охотно посещают не только местные жители, но и гости из Азербайджана, России и других стран. Многие не скрывают своего удивления наличием мемориального музея Нариманова в самом сердце Тбилиси.

Профессор Кавказского международного университета, доктор философии по экономике Айгюль Исаева активно пропагандирует творческое наследие выдающегося общественно-политического деятеля Н.Нариманова и высоко оценивает факт существования музея в память о нем в столице Грузии: “Нариманов своими произведениями служит “духовным мостом” между азербайджанским и грузинским народами. Архивные документы свидетельствуют о том, что семья Наримановых принадлежала к грузинской знати. Деятельность музея в Тбилиси очень важна. Экспонаты музея могут стать прекрасным подспорьем при проведении исследований, написании научно-исследовательских статей о наследии Нариманова”.