Жители Лерика попросили министра провести второй "Фестиваль долгожителей"

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Абульфас Гараев принял граждан в Лянкяране.

Как сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма, в приеме в центре культуры приняли участие жители Лянкярана, а также Астаринского, Лерикского, Масаллинского, Джалилабадского и Ярдымлинского районов.

На приеме с участием ответственных сотрудников министерства рассмотрели более 30 обращений граждан.

Обращения были связаны с улучшением деятельности культурных учреждений на местах, ремонтом и реставрацией и восстановлением историко-культурных памятников, развитием туристических возможностей регионов.

Посетившие прием жители Лянкярана попросили создать интернет-портал, отражающий обширную информацию об историко-культурных памятниках страны, провести 35-летний юбилей городской детской изобразительной школы, оценить труд работников культуры.

Посетители из Астары попросили организовать онлайн регистрацию библиотечных экспертов, провести по региону конкурс "Самая активная библиотека", создать единый электронный центр по статистике туристов внутри страны.

Жители Лерика попросили провести второй "Фестиваль долгожителей", внести находящуюся в селе Калахан скалу в список охраняемых памятников, увеличить книжный фонд Центра Гейдара Алиева в районе.

Граждане из Масаллы попросили оказать помощь в участии районных культурных коллективов в фольклорных фестивалях в иностранных государствах, организовать "Дни регионов" между регионами.

Граждане из Джалилабада попросили организовать показ снятых по госзаказу фильмов в киносалоне в Центре Гейдара Алиева, снабдить районную центральную библиотеку для инвалидов зрения и др.

Граждане из Ярдымлы обратились для продолжения "Программы столиц народного творчества", передачи в библиотеки электронных версий издаваемых министерством книг, помощи в организации диагностической оценки учителей детских музыкальных школ и школ искусств.

Часть обращений граждан была решена на месте, остальные были приняты во внимание для исследования и даны распоряжения для принятия необходимых мер. Вопросы вне компетенции деятельности министерства были зарегистрированы для передачи в соответствующие структуры.