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    Жители Исмаиллинского района попросили министра заменить крышу дома творчества

    © Report/ Orkhan Azim

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Министр культуры Абульфас Гараев принял граждан в Габале. 

    Как сообщили Report в министерстве, на приеме были выслушаны жалобы и предложения жителей Агсуинского, Габалинского, Гобустанского, Исмаиллинского и Шемахинского районов.

    Жители обратились к министру по поводу реставрации исторических памятников, строительства здания Шемахинской государственной галереи изобразительных искусств, санатория для деятелей культуры, ремонта крыши Дома творчества в селе Дияллы, а также решения прочих вопросов.

    Ряд вопросов нашли свое решение, по некоторым были даны соответствующие поручения.

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