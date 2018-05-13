Жилой дом XX века в Газахе исключен из списка памятников истории и культуры

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Внесено изменение в постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики "Об утверждении распределения недвижимых памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану на территории Азербайджанской Республики, по степени их значения".

Как передает Report, данное решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, относящийся к XX веку жилой дом в г. Газах на ул. Ш.Чобанов исключен из перечня недвижимых памятников истории и культуры государственного значения. Министерству культуры совместно с соответствующими организациями поручено решить вопросы, вытекающие из этого решения.