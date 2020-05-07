"One song for Baku": Жест солидарности от европейских музыкантов

В рамках 4-го фестиваля европейской толерантности IMAGINE Euro Tolerance Festival 2020 музыканты из разных стран Европы посвятили свои песни Баку и Азербайджану в специальной музыкальной программе под названием "Одна песня для Баку" ("One song for Baku").

Как сообщает Report, этим организаторы фестиваля хотят проявить солидарность с народом Азербайджана в борьбе с пандемией коронавируса.

Участники данного проекта либо были в Баку ранее, либо должны были выступить на площадках столицы в этом году, но их приезд был отменен из-за распространения COVID-19.