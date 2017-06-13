Министр: Заповедники должны открыть двери народу

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ "Сейчас в некоторых заповедниках обнаруживаются нежелательные факты. Даже порой там встречаются безответственные поступки, что, безусловно, недопустимо".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии по случаю 50-летнего юбилея Гобустанского государственного историко-художественного заповедника заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

Он отметил, что в связи с этим в заповедниках необходимо создать совершенно новую систему управления: "Заповедники должны открыть двери народу, молодежи, они должны детально знакомить с Азербайджаном посетивших их людей".

Министр с сожалением отметил, что сегодня по причине оккупации Азыхская пещера недосягаема: "Потому что там идут не нравящиеся нам и не поддающиеся никакой логике процессы. Однако я уверен, что после нахождения политического решения, азербайджанские ученые вновь обретут возможность исследовать это место".