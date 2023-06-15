В Центре Гейдара Алиева состоится открытие Международного Бакинского фортепианного фестиваля

В Центре Гейдара Алиева 15 июня состоится открытие Международного Бакинского фортепианного фестиваля.

В Центре Гейдара Алиева сегодня состоится открытие Международного Бакинского фортепианного фестиваля.

Как передает Report , в преддверии музыкального события прошла пресс-конференция, в ходе которой основатель и директор фестиваля, заслуженный артист Азербайджана Шахин Новрасли рассказал о программе, церемонии открытия и многом другом.

По его словам, открытие фестиваля состоится завтра – в День национального спасения азербайджанского народа в Центре Гейдара Алиева: "Я надеюсь, что в этом году фестиваль пройдет на таком же высоком уровне, как и в прошлом. А в дальнейшем это важное мероприятие будет носить традиционный характер", - сказал он.

Музыкант подчеркнул, что подобные проекты проводятся во всем мире. Поэтому Новрасли принял решение реализовать такой фестиваль в Азербайджане, и впервые он с успехом прошел в 2022 году. Решение о проведении именно фортепианного фестиваля связано с тем, что на этом инструменте можно играть музыку самых разных жанров.

Отметим, что на открытии фестиваля состоится концерт известной пианистки из Франции Элен Мерсье и Шаина Новрасли. Музыканты выступят с программой Rapsody in Blue (Рапсодия в стиле блюз). Как отметила артистка из Франции, в своем выступлении они представят зрителям синтез джаза и классической музыки.