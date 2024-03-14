О нас

Завтра будет представлена ​​азербайджанская композиция на "Евровидении-2024"

Завтра будет представлена ​​азербайджанская композиция на "Евровидении-2024" 15:41
Kультурная политика
14 марта 2024 г. 16:46
Завтра будет представлена ​​азербайджанская композиция на Евровидении-2024

Композиция представителей Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" ​​15 марта в 12:30 по бакинскому времени будет размещена на официальном YouTube-канале "Евровидения" и прозвучит в прямом эфире Общественного телевидения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Общественной телерадиовещательной компании.

Она сочетает в себе жанры современной эстрады и традиционной этнической музыки, авторы композиции - один из исполнителей Fahree (Фахри Исмайлов), над песней также работали молодые азербайджанские музыканты Мадо Салих, Эдгар Равин, Гасан Гейдар и Мила Майлз.

Мугамную часть исполнит финалист конкурса "Səs Azərbaycan. Doğma nəğmələr" ("Голос Азербайджана. Родные песни") Илькин Довлатов.

Представители Азербайджана выступят на сцене шведского Мальмё 7 мая.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sabah “Avroviziya 2024”də Azərbaycan təmsilçilərinin ifa edəcəyi mahnı təqdim olunacaq

Экслюзивные новости

Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
13 марта 2024 г. 14:02
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
13 марта 2024 г. 12:08
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
12 марта 2024 г. 13:46
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
11 марта 2024 г. 15:06
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
11 марта 2024 г. 14:33
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
9 марта 2024 г. 17:40
Президент EDARA: Борьба с исламофобией должна вестись посредством диалога
Президент EDARA: Борьба с исламофобией должна вестись посредством диалога
9 марта 2024 г. 15:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi