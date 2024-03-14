Завтра будет представлена ​​азербайджанская композиция на "Евровидении-2024"

15:41

Композиция представителей Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" ​​15 марта в 12:30 по бакинскому времени будет размещена на официальном YouTube-канале "Евровидения" и прозвучит в прямом эфире Общественного телевидения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Общественной телерадиовещательной компании.

Она сочетает в себе жанры современной эстрады и традиционной этнической музыки, авторы композиции - один из исполнителей Fahree (Фахри Исмайлов), над песней также работали молодые азербайджанские музыканты Мадо Салих, Эдгар Равин, Гасан Гейдар и Мила Майлз.

Мугамную часть исполнит финалист конкурса "Səs Azərbaycan. Doğma nəğmələr" ("Голос Азербайджана. Родные песни") Илькин Довлатов.

Представители Азербайджана выступят на сцене шведского Мальмё 7 мая.